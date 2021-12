Covid: Thailandia, rivolta in carcere per gestione focolaio (Di sabato 18 dicembre 2021) Centinaia di detenuti hanno dato fuoco a una prigione thailandese durante due giorni di rivolta, scoppiata per la gestione di un focolaio di Covid - 19. Le carceri thailandesi sono notoriamente ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 dicembre 2021) Centinaia di detenuti hanno dato fuoco a una prigione thailandese durante due giorni di, scoppiata per ladi undi- 19. Le carceri thailandesi sono notoriamente ...

Covid, corrono i contagi a New York: 21 mila in un giorno Nella Grande mela, le Rockettes hanno interrotto la stagione di spettacoli e numerose esibizioni di Broadway sono state annullate a causa di focolai tra i membri del cast. In Gb, la metà degli adulti ...

