Como-Reggina in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2021 2022

La, l', latv edi, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a fare sul serio e di lanciare la corsa alla promozione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 18 dicembre alle ore 18:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn e SkyGo.

Ultime Notizie dalla rete : Como Reggina

Serie B 18a Giornata: Ascoli vs Cremonese ore 14:00 Serie B 18a Giornata: Como vs Reggina ore 14:00 Serie B 18a Giornata: Cosenza vs Pisa Crotone - Pordenone; alle 16.15 Frosinone - Spal. Domenica Alessandria. Dopo il successo in trasferta contro il Vicenza, il Como domani in casa al Sinigaglia – ore 14 – affronterà la Reggina. In palio ci sono tre punti preziosi. Le due formazioni si trovano – infatti – a ... REGGINA: Micai, Loiacono, Cionek, Regini (Stavropoulos), Di Chiara; Bianchi, Crisetig, Hetemaj; Rivas, Galabinov, Bellomo. All. Toscano