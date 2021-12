Un professore 2: parla il regista e rivela cosa succederà (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un professore 2, il regista parla della nuova stagione: le sue parole a riguardo dopo il gran finale degli episodi d’esordio. Il regista parla della seconda stagione della serie (foto: Rai Play).Tra le serie rivelazioni di quest’anno c’è sicuramente Un professore, andata in onda ogni giovedì a partire dall’11 novembre e fino al 16 dicembre; la serie Rai basata su quella catalana intitolata Merlí ha riscosso un grande successo, anche grazie alle interpretazioni dei vari attori. Ancora una volta Alessandro Gassman (nei panni del protagonista Dante, professore di Filosofia) ha convinto il pubblico, che già si chiede se ci sarà una seconda stagione; in merito è direttamente intervenuto il regista Alessandro D’Alatri. Un ... Leggi su formatonews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un2, ildella nuova stagione: le sue parole a riguardo dopo il gran finale degli episodi d’esordio. Ildella seconda stagione della serie (foto: Rai Play).Tra le seriezioni di quest’anno c’è sicuramente Un, andata in onda ogni giovedì a partire dall’11 novembre e fino al 16 dicembre; la serie Rai basata su quella catalana intitolata Merlí ha riscosso un grande successo, anche grazie alle interpretazioni dei vari attori. Ancora una volta Alessandro Gassman (nei panni del protagonista Dante,di Filosofia) ha convinto il pubblico, che già si chiede se ci sarà una seconda stagione; in merito è direttamente intervenuto ilAlessandro D’Alatri. Un ...

Advertising

deliastruths : Buongiorno a alla mia tl che parla solo del finale di un professore che solo io al mondo non ho visto ?? - CxFrancesca : RT @sansli__: Devo creare un account per nonna. Segue Un professore, Blanca, qualsiasi serie R4i o di C4nale 5 e se in contemporanea la re… - lwtbandna : il regista de un professore ha detto che la storia parla dell'amicizia tra un ragazzo gay e uno etero ma va a cagare - DanielaSecli : #UnProfessore, Petraglia parla dell’ipotesi seconda stagione e sulla serie: 'Ci premeva raccontare il dolore dei gi… - imyownlobster : tutta la tl che parla di un professore io invece non l'ho ancora iniziata???? però percepisco tutta la vostra incazzatura e vi sostengo -