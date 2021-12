“The Unforgivable”, quando un accidente senza dolo proietta la colpa su una persona innocente (Di venerdì 17 dicembre 2021) Netflix capofila delle qualità cinematografica in questo particolare frangente; oltre a “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino – in esclusiva dal 15 dicembre dopo il passaggio nelle sale -, ha anche un altro gioiello in “The Unforgivable” della regista tedesca Nora Fingscheidt, che è ispirato alla serie britannica “Unforgiven” di Sally Wainwright. Ruth Slater (l’affascinante Sandra Bullock) viene rilasciata da un carcere federale a Washington dopo avere scontato venti anni di carcere per l’omicidio volontario di un poliziotto ucciso durante lo sgombero forzato dal suo ranch. In galera aveva cercato di contattare la sua sorellina Keith (Aisling Franciosi) che ora è una giovane ragazza adottata dai coniugi Michael (Richard Thomas) and Rachel Malcolm (Linda Emond), e Ruth, dopo l’uscita dal carcere – mentre tenta un difficile reinserimento aiutata dal PO Vince (Ron ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 dicembre 2021) Netflix capofila delle qualità cinematografica in questo particolare frangente; oltre a “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino – in esclusiva dal 15 dicembre dopo il passaggio nelle sale -, ha anche un altro gioiello in “The” della regista tedesca Nora Fingscheidt, che è ispirato alla serie britannica “Unforgiven” di Sally Wainwright. Ruth Slater (l’affascinante Sandra Bullock) viene rilasciata da un carcere federale a Washington dopo avere scontato venti anni di carcere per l’omicidio volontario di un poliziotto ucciso durante lo sgombero forzato dal suo ranch. In galera aveva cercato di contattare la sua sorellina Keith (Aisling Franciosi) che ora è una giovane ragazza adottata dai coniugi Michael (Richard Thomas) and Rachel Malcolm (Linda Emond), e Ruth, dopo l’uscita dal carcere – mentre tenta un difficile reinserimento aiutata dal PO Vince (Ron ...

