Scatta l'aumento per le pensioni di invalidità: ecco le cifre (Di venerdì 17 dicembre 2021) Aumentano gli importi delle pensioni di invalidità grazie alla rivalutazione dell'1,7%: ecco le cifre e come saranno distribuite Leggi su ilgiornale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Aumentano gli importi delledigrazie alla rivalutazione dell'1,7%:lee come saranno distribuite

Advertising

ClaraPorta4 : RT @F1N1no: Quanta ignoranza messa insieme 1 anche se non scatta l'obbligo la juve mantiene il diritto di riscatto, che eserciterà al 100%… - saintjuve : RT @F1N1no: Quanta ignoranza messa insieme 1 anche se non scatta l'obbligo la juve mantiene il diritto di riscatto, che eserciterà al 100%… - marioalbanese1 : RT @F1N1no: Quanta ignoranza messa insieme 1 anche se non scatta l'obbligo la juve mantiene il diritto di riscatto, che eserciterà al 100%… - ciromagliulo26 : RT @F1N1no: Quanta ignoranza messa insieme 1 anche se non scatta l'obbligo la juve mantiene il diritto di riscatto, che eserciterà al 100%… - F1N1no : Quanta ignoranza messa insieme 1 anche se non scatta l'obbligo la juve mantiene il diritto di riscatto, che esercit… -