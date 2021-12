RaiPlay Sound: arriva la nuova piattaforma di podcast firmata Rai (Di venerdì 17 dicembre 2021) Con il successo degli audiolibri, dei podcast e delle trasmissioni radiofoniche è ormai chiaro quanto l’audio abbia occupato un posto di rilevanza nell’intrattenimento, nell’approfondimento e nell’informazione quotidiana degli italiani. Per rispondere a tali esigenze e rimanere al passo coi tempi, la Rai ha realizzato un nuovo prodotto di qualità capace di offrire al pubblico contenuti in live streaming e da ascoltare offline: RaiPlay Sound è la nuova piattaforma digitale multidevice da ascoltare e vivere, con un palinsesto pensato per ogni gusto e fascia d’età. RaiPlay Sound: la piattaforma streaming dove l’audio è protagonista RaiPlay Sound è la nuova piattaforma di streaming ... Leggi su dilei (Di venerdì 17 dicembre 2021) Con il successo degli audiolibri, deie delle trasmissioni radiofoniche è ormai chiaro quanto l’audio abbia occupato un posto di rilevanza nell’intrattenimento, nell’approfondimento e nell’informazione quotidiana degli italiani. Per rispondere a tali esigenze e rimanere al passo coi tempi, la Rai ha realizzato un nuovo prodotto di qualità capace di offrire al pubblico contenuti in live streaming e da ascoltare offline:è ladigitale multidevice da ascoltare e vivere, con un palinsesto pensato per ogni gusto e fascia d’età.: lastreaming dove l’audio è protagonistaè ladi streaming ...

Advertising

gberrone : @cesco_78 Da una settimana i pochi RSS di RAI rimasti dopo la decimazione di qualche anno fa sono spariti, o meglio… - gberrone : @cesco_78 Ci si è messa pure la RAI con la nuova (orrenda) piattaforma RaiPlay Sound. Son spariti anche i pochi fee… - DerDreschi84 : #Rai innovativa? Sigle tg oscene anni 80. Studi peggio ancora. Logo reti scandaloso. RaiPlay programmato non dico c… - gentile_claudio : Ma perché @Radio1Rai usa una parola inglese per intitolare la nuova versione dell’app (da RaiPlay Radio a RaiPlay Sound)? @AccademiaCrusca - luca0577 : Nuovo video su Youtube, applicazione Raiplay Sound per Ios. -