LIVE Sci alpino, Seconda Prova Val d’Isere in DIRETTA: Goggia alle spalle di Puchner. Non parte Gut-Behrami (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DELLA VAL GARDENA Dalle 11,45 11.00: Bella Prova della canadese Gagnon che chiude a 44 centesimi di Puchner e si inserisce in quarta piazza 10.58. La austriaca Puchner si conferma avversaria di grande LIVEllo per le azzurre e va al comando con 15 centesimi di vantaggio su Sofia Goggia che non è stata perfetta nella parte finale 10.57: La norvegese Mowinckel sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori e, nonostante qualche sbavatura nel finale, è quinta a 67 centesimi da Goggia 10.54: Veloce in alto, meno nella parte bassa l’austriaca Tippler che è 13ma a 1?43 da Goggia 10.55: ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG DELLA VAL GARDENA D11,45 11.00: Belladella canadese Gagnon che chiude a 44 centesimi die si inserisce in quarta piazza 10.58. La austriacasi conferma avversaria di grandello per le azzurre e va al comando con 15 centesimi di vantaggio su Sofiache non è stata perfetta nellafinale 10.57: La norvegese Mowinckel sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori e, nonostante qualche sbavatura nel finale, è quinta a 67 centesimi da10.54: Veloce in alto, meno nellabassa l’austriaca Tippler che è 13ma a 1?43 da10.55: ...

