Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, il conduttore condannato: “Sapete chi era imputato con me? Alfonso Signorini ma per lui querela ritirata. Coincidenze?” (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’ennesimo round tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Una nuova pagina scritta questa volta del Tribunale di Milano che ha condannato il conduttore per diffamazione aggravata nei confronti dell’ex collega, con cui per anni ha guidato “I Fatti Vostri” su Rai2. La denuncia era arrivata dopo un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” il 22 novembre 2017 in cui parlava dei casi Weinstein e Brizzi. Dovrà risarcire i danni patiti dalla parte civile Adriana Volpe – assistita dagli avvocati Michele Briamonte, Nicola Menardo e Stefania Nubile dello Studio Grande Stevens – liquidati in via di provvisionale in 25.000 euro e pagare 14.000 euro di multa. Se la conduttrice non ha ancora fornito commenti ufficiali, Magalli su Facebook brucia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’ennesimo round tra. Una nuova pagina scritta questa volta del Tribunale di Milano che hailper diffamazione aggravata nei confronti dell’ex collega, con cui per anni ha guidato “I Fatti Vostri” su Rai2. La denuncia era arrivata dopo un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” il 22 novembre 2017 in cui parlava dei casi Weinstein e Brizzi. Dovrà risarcire i danni patiti dalla parte civile– assistita dagli avvocati Michele Briamonte, Nicola Menardo e Stefania Nubile dello Studio Grande Stevens – liquidati in via di provvisionale in 25.000 euro e pagare 14.000 euro di multa. Se la conduttrice non ha ancora fornito commenti ufficiali,su Facebook brucia ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Giancarlo Magalli condannato, dovrà risarcire Adriana Volpe. Il conduttore ritenuto responsabile di diffamazione ag… - SkyTG24 : Giancarlo Magalli condannato per diffamazione: dovrà risarcire Adriana Volpe - Corriere : Giancarlo Magalli condannato per diffamazione aggravata: dovrà risarcire Adriana Volpe - FQMagazineit : Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, il conduttore condannato: “Sapete chi era imputato con me? Alfonso Signorini ma… - isamiccoli52 : RT @LaStampa: Giancarlo Magalli condannato per diffamazione: dovrà risarcire Adriana Volpe -