GF Vip | distrutta l' auto di Gianmaria Antinolfi | un ubriaco è entrato nel suo garage E lui ancora non lo sa

Advertising

BooB00199 : RT @caterin57138935: - caterin57138935 : - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi furioso: ''Sophie consola Soleil che l’ha sempre distrutta'' - infoitcultura : Soleil distrutta per via di Katia, lacrime al GF Vip 6: “Voglio uscire” - infoitcultura : GF Vip 6, Patrizia Pellegrino distrutta si apre sulla morte del figlio -

Ultime Notizie dalla rete : Vip distrutta

corriereadriatico.it

Autoper Gianmaria Antinolfi. Il concorrente del GF, rinchiuso in Casa da mesi, ha subito un danno alla sua automobile, all'esterno. E' quanto ha dichiarato la giornalista Azzurra Della Penna ...... ma non si sa perché abbia scelto proprio la macchina del concorrente del GF. L'uomo è ... Parpiglia ha anche mostrato le foto della macchinadi Gianmaria Antinolfi e in effetti è stata ...Auto distrutta per Gianmaria Antinolfi. Il concorrente del GF Vip, rinchiuso in Casa da mesi, ha subito un danno alla sua automobile, all'esterno. E' quanto ha dichiarato ...Cosa è successo all'auto del concorrente, presa di mira da un uomo ma era nel garage: il retroscena svelato a Casa Chi ...