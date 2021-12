GF VIP | clamoroso colpo di scena | stasera rientrerà in Casa

Leggi su specialmag

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Le notizie dell’ultim’ora parlano chiaro: questa sera ci sarà un ritorno inaspettato, che metterà scompiglio tra i concorrenti del GF VIP. Alfonso Signorini (fonte youtube)Si preannuncia una puntata rovente, quella di questa sera. Come annunciato poco fa nella trasmissione “Mattino 5“, un concorrente eliminato è pronto a tornare alla ribalta, facendo nuovamente il suo ingresso dalla porta rossa. Il VIP in questione aveva lasciato diverse faccende in sospeso, all’interno della, e non vede l’ora di aver la possibilità di risolverle. LEGGI ANCHE>> “Dove sono le telecamere?!”: allarme rosso al GF VIP, la situazione è incontrollabile Come ben intuibile, si tratta dell’attore Alex Belli, eliminato la scorsa settimana dal programma di Alfonso Signorini. L’accorato abbraccio alla moglie gli è costato l’espulsione immediata dal gioco, anche se aveva comunque ...