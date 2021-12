GF Vip, Alex Belli torna in Casa per un confronto con Soleil (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo la squalifica, Alex Belli tornerà al GF Vip per avere un confronto con Soleil Sorge. L'attore varcherà la famosa porta rossa nel corso della diretta di venerdì 17 dicembre 2021. Si prevedono scintille. GF Vip: Alex Belli torna in Casa La soap opera con protagonisti Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran non è finita. Grazie ad una piccola anticipazione lanciata da Francesco Vecchi nel corso dell'ultima puntata di Mattino 5, sappiamo che l'attore tornerà nella Casa più spiata d'Italia. Pertanto, la squalifica di Alex dal reality - avvenuta perché ha violato le norme anti Covid e si è avvicinato alla moglie Delia - non ha messo un punto alla tresca che per tre mesi ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo la squalifica,tornerà al GF Vip per avere unconSorge. L'attore varcherà la famosa porta rossa nel corso della diretta di venerdì 17 dicembre 2021. Si prevedono scintille. GF Vip:inLa soap opera con protagonistiSorge e Delia Duran non è finita. Grazie ad una piccola anticipazione lanciata da Francesco Vecchi nel corso dell'ultima puntata di Mattino 5, sappiamo che l'attore tornerà nellapiù spiata d'Italia. Pertanto, la squalifica didal reality - avvenuta perché ha violato le norme anti Covid e si è avvicinato alla moglie Delia - non ha messo un punto alla tresca che per tre mesi ...

Advertising

zazoomblog : Alex Belli torna al GF Vip: è la resa dei conti - #Belli #torna #conti - MondoTV241 : Anticipazioni GF Vip, Alex Belli torna in Casa, chi resta e chi lascia, 3 new entry #gfvip - infoitcultura : GF Vip 6, Samy ha visto Delia e Alex dopo la puntata: 'È tutto programmato' - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan a Biagio D'Anelli: 'Soleil è innamorata di Alex, ma non è la vittima' - zazoomblog : GF Vip Samy fa una rivelazione shock su Alex e Delia: “Li ho visti coi miei occhi” - #rivelazione #shock #Delia:… -