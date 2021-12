Energia e restrizioni alla circolazione | il Consiglio Ue non trova un accordo

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il premier Mario Draghi ha difeso nel corso deleuropeo la scelta italiana di far fare i test a chi entra in Italia, ma i leader riuniti a Bruxelles chiedonoCommissione che le eventuali nuovenon siano sproporzionate e tutelino il mercato

2essera : RT @Leonardobecchet: Problemi di manutenzione degli impianti nucleari in Francia fanno temere restrizioni offerta energia e fanno aumentare… - Leonardobecchet : Problemi di manutenzione degli impianti nucleari in Francia fanno temere restrizioni offerta energia e fanno aument… -

La questione dell'non è stata l'unica al centro del summit: i leader dei 27 Paesi membri ... 'La libertà di movimento in Europa è importante' e sulla possibilità di nuove'stiamo ...Leggi Anche Draghi alla Ue: 'Deciseper mantenere il vantaggio su Omicron' Von der ... Nessun accordo sul prezzo dell'- Il vertice dei leader Ue termina senza conclusioni sul prezzo ...Il gas è in affanno, si spengono quattro reattori atomici in Francia, i prezzi del chilowattora impazziscono. E così l’Italia deve fare dietrofront ...Federalberghi contro la nuova ordinanza. Per Federalberghi questa misura è “un grave danno per il Paese”, che “respinge i turisti stranieri dirottandoli verso i paesi concorrenti”. Infine la richiesta ...