Deborah Compagnoni: "La perdita di mio fratello, un dolore straziante" (Di venerdì 17 dicembre 2021) “La perdita di un fratello è un dolore straziante, lo è ancora di più per un fratello speciale com’era per me Jacopo. Un papà e un marito meraviglioso”. Così Deborah Compagnoni in un messaggio inviato questa mattina all’Agi ha ricordato il fratello Jacopo, morto ieri a 40 anni travolto da una valanga durante un’escursione di sci alpinismo nella zona del Monte Sobretta in Alta Valtellina in provincia di Sondrio. Di professione guida alpina, Jacopo era il fratello più giovane della pluricampionessa olimpica di sci alpino Deborah Compagnoni. Il distacco della valanga è avvenuto giovedì mattina, poco prima di mezzogiorno. L’uomo era con un amico, rimasto illeso. È stato lui a prestare i primi soccorsi e a ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Ladi unè un, lo è ancora di più per unspeciale com’era per me Jacopo. Un papà e un marito meraviglioso”. Cosìin un messaggio inviato questa mattina all’Agi ha ricordato ilJacopo, morto ieri a 40 anni travolto da una valanga durante un’escursione di sci alpinismo nella zona del Monte Sobretta in Alta Valtellina in provincia di Sondrio. Di professione guida alpina, Jacopo era ilpiù giovane della pluricampionessa olimpica di sci alpino. Il distacco della valanga è avvenuto giovedì mattina, poco prima di mezzogiorno. L’uomo era con un amico, rimasto illeso. È stato lui a prestare i primi soccorsi e a ...

Advertising

chetempochefa : Ci stringiamo a Deborah Compagnoni e alla sua famiglia per la scomparsa del fratello Jacopo. - Agenzia_Ansa : Muore travolto da una valanga in Val Furva Jacopo Compagnoni, fratello della campionessa di sci Deborah. Jacopo, 40… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - È morto Jacopo Compagnoni, il fratello dell'ex campionessa di sci Deborah, travolto da una valanga - SkyTG24 : Jacopo Compagnoni morto travolto da valanga, la sorella Deborah: un dolore straziante - Leonessa121 : RT @rtl1025: Tutta RTL 102.5 si stringe attorno ad una grande amica, Deborah #Compagnoni, e alla sua famiglia per la tragica perdita del fr… -