Covid, Rasi: “Via libera al farmaco della Pfizer arriverà a giorni, disponibilità dai primi di gennaio” (Di venerdì 17 dicembre 2021) “L’EMA ha dato il via libera. Il Monlupiravir si è rivelato molto meno importante di quello che pensavamo, mentre il farmaco della Pfizer sembra molto più utile”. Così a ‘Buongiorno’ su Sky TG24, Guido Rasi, consulente del commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, parlando dei farmaci per la cura del Covid. Rasi ha assicurato che per il farmaco Pfizer “arriverà penso a giorni il via libera” e quindi sarà “disponibile dai primi di gennaio”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) “L’EMA ha dato il via. Il Monlupiravir si è rivelato molto meno importante di quello che pensavamo, mentre ilsembra molto più utile”. Così a ‘Buongiorno’ su Sky TG24, Guido, consulente del commissario straordinario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, parlando dei farmaci per la cura delha assicurato che per ilpenso ail via” e quindi sarà “disponibile daidi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Rasi: 'Da gennaio disponibili pillole per curare malattia' #covid - DarioFanciullo : - diStasioStefano : Rasi: “Va ridotta la durata del Green Pass. Pillole anti-Covid? Da gennaio forse in Italia' - news_mondo_h24 : Covid, da gennaio potrebbe iniziare la cura con la pillola Pfizer - nuovaferrara : «La durata del Green pass va ridotta in questa fase di alta circolazione del virus», afferma il consulente del comm… -