Con la pandemia calano anche le rapine in banca (Di venerdì 17 dicembre 2021) AGI - Cala sensibilmente in Italia il numero delle rapine in banca e in tutti gli altri comparti a rischio: nel 2020 in Italia ne sono state commesse più di 4 mila in meno rispetto al 2019 (-17,6%). In particolare, tra i due anni considerati le rapine in banca si sono più che dimezzate (-56,3%) ma a diminuire sono anche le rapine negli uffici postali (-35,8%), ai distributori di carburante (-33,9%), in farmacia (-33,2%), in tabaccheria (-31,4%), negli esercizi commerciali (-17,5%), in pubblica via (-16.7%) e nelle abitazioni (-13,4%). Sono i principali risultati del dodicesimo "Rapporto intersettoriale sulla criminalita' predatoria" realizzato dagli esperti di Ossif (il Centro di ricerca ABI sulla sicurezza anticrimine) e del Servizio analisi criminale della Direzione centrale della ...

Ultime Notizie dalla rete : Con pandemia Come evitare l'infodemia e dare fiducia in un'emergenza sanitaria ... specialmente nelle popolazioni con una storia limitata in fatto di epidemie e vaccini, portando a un'immunizzazione meno diffusa". Certo, parte della colpa va attribuito al fatto la pandemia è un ...

Cosa ci serve ancora per capire che Draghi è meglio al governo che al Quirinale? ... è in quella stanza che si sta guidando e si guiderà ancora a lungo la battaglia contro la pandemia.potrebbe indurre il segretario del Pd a giocare la carta - Draghi (ma già al primo scrutinio con il ...

Allarme disturbi alimentazione, 'sono cresciuti con pandemia, aiutiamo i ragazzi' Adnkronos Capodanno, il Comune cancella festa e concerto Sul fronte della cultura tutto è rinviato a tempi migliori: "Posso soltanto dire che recupereremo con gli interessi quanto perso in questi ultimi due anni, possibilmente già dalla prossima edizione, ...

Professionisti, il 25% continuerà a usare lo smart working anche dopo la pandemia 17/12/2021 - Chiusure, impatto negativo sui redditi, ma anche nuove opportunità date dallo smart working. Il IV Rapporto sulle libere professioni, curato dall’Osservatorio delle libere professioni di ...

