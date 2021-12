Cecilia Rodriguez incinta? La verità (Di venerdì 17 dicembre 2021) Recentemente si sono diffuse numerose indiscrezioni sulla possibile gravidanza di Cecilia Rodriguez. Dopo un iniziale silenzio la modella ha deciso di fare chiarezza e spiegare realmente come stanno le cose. Cosa avrà detto Cecilia? Negli ultimi giorni la bella Cecilia Rodriguez è tornata nuovamente al centro della cronaca rosa. Secondo alcune indiscrezioni infatti, la bella argentina sarebbe in dolce attesa. Effettivamente, Cecilia e Ignazio non hanno mai nascosto di voler costruire una famiglia insieme e avere dei bambini. Inoltre alcune foto pubblicate recentemente su Instagram dalla Rodriguez hanno evidenziato una pancetta sospetta che ha immediatamente scatenato il gossip. Ma quindi la cicogna è realmente in arrivo per Cecilia e Ignazio, o si ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 17 dicembre 2021) Recentemente si sono diffuse numerose indiscrezioni sulla possibile gravidanza di. Dopo un iniziale silenzio la modella ha deciso di fare chiarezza e spiegare realmente come stanno le cose. Cosa avrà detto? Negli ultimi giorni la bellaè tornata nuovamente al centro della cronaca rosa. Secondo alcune indiscrezioni infatti, la bella argentina sarebbe in dolce attesa. Effettivamente,e Ignazio non hanno mai nascosto di voler costruire una famiglia insieme e avere dei bambini. Inoltre alcune foto pubblicate recentemente su Instagram dallahanno evidenziato una pancetta sospetta che ha immediatamente scatenato il gossip. Ma quindi la cicogna è realmente in arrivo pere Ignazio, o si ...

