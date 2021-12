Bufera in Rai, Ufficiale: Addio a Flavio Insinna. Una batosta: “I vertici hanno già deciso chi mi sostituisce”. Fan sotto choc (Di venerdì 17 dicembre 2021) Flavio Insinna non sarà alla conduzione di Affari Tuoi quest’anno e al suo posto la Rai ha scelto Amadeus. Non è un bel periodo per il famoso presentatore. Da quando Striscia la Notizia ha pubblicato i video che lo ritraggono in alcuni fuori onda poco carini, la sua vita nel mondo del piccolo schermo è diventata meno semplice. E’ accaduto proprio durante il gioco dei pacchi, quando l’uomo, nel corso di una pausa, ha cominciato a inveire contro la protagonista della serata. Gli appellativi usati sono stati offensivi, e il suo tono ancor di più. Il pubblico lo ha visto arrabbiato come mai prima. Sicuramente, la messa in onda di questi video non ha aiutato Flavio Insinna a fare breccia nel cuore dei telespettatori italiani. Nonostante questo, chi lo segue da tempo non può dimenticare la sua simpatia e il carisma con cui ... Leggi su cityroma (Di venerdì 17 dicembre 2021)non sarà alla conduzione di Affari Tuoi quest’anno e al suo posto la Rai ha scelto Amadeus. Non è un bel periodo per il famoso presentatore. Da quando Striscia la Notizia ha pubblicato i video che lo ritraggono in alcuni fuori onda poco carini, la sua vita nel mondo del piccolo schermo è diventata meno semplice. E’ accaduto proprio durante il gioco dei pacchi, quando l’uomo, nel corso di una pausa, ha cominciato a inveire contro la protagonista della serata. Gli appellativi usati sono stati offensivi, e il suo tono ancor di più. Il pubblico lo ha visto arrabbiato come mai prima. Sicuramente, la messa in onda di questi video non ha aiutatoa fare breccia nel cuore dei telespettatori italiani. Nonostante questo, chi lo segue da tempo non può dimenticare la sua simpatia e il carisma con cui ...

