Un Professore: la seconda stagione ci sarà, ma si attendono ulteriori conferme (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un Professore si conferma una delle fiction di successo Rai: si attendono ancora dichiarazioni ufficiali ma la seconda stagione ci sarà Un Professore con Alessandro Gassman si conferma una delle fiction più di successo del palinsesto Rai. Stando a quanto dichiarato dagli attori la seconda stagione ci sarà. Si attende solo l’ufficialità; ma ormai le avventure di Dante Balestra e dei suoi alunni, a poche ore dalla fine della prima stagione, sono entrate nel cuore di tutti noi telespettatori. Galeotte per questo ritorno in scena alcune dichiarazioni del regista Alessandro D’Alatri e di Damiano Gavino; entrambi si sono detti ben disposti a mettersi al lavoro per un nuovo capitolo. Ma soprattutto, le parole ... Leggi su zon (Di giovedì 16 dicembre 2021) Unsi conferma una delle fiction di successo Rai: siancora dichiarazioni ufficiali ma laciUncon Alessandro Gassman si conferma una delle fiction più di successo del palinsesto Rai. Stando a quanto dichiarato dagli attori laci. Si attende solo l’ufficialità; ma ormai le avventure di Dante Balestra e dei suoi alunni, a poche ore dalla fine della prima, sono entrate nel cuore di tutti noi telespettatori. Galeotte per questo ritorno in scena alcune dichiarazioni del regista Alessandro D’Alatri e di Damiano Gavino; entrambi si sono detti ben disposti a mettersi al lavoro per un nuovo capitolo. Ma soprattutto, le parole ...

obvae_ : RT @xattorneyx: Il regista di un professore licenziato per la seconda stagione non voglio sentire altro da questo stronzo avete capito - eramalice : @NetflixIT besties volete caricarvi sulle vostre spalle la seconda stagione di un professore? Onesto il cast merita… - chaantii_ : TIÈ Netflix: Far comprare da Netflix i diritti per la seconda stagione di Un Professore - Firma la petizione!… - thunderstarss : RT @SilviaMangiapa1: Dopo aver letto quell'intervista, la petizione merita visibilità ora più che mai. FIRMATE E RETWITTATE! Netflix: Far… - bevllisario : RT @SilviaMangiapa1: Dopo aver letto quell'intervista, la petizione merita visibilità ora più che mai. FIRMATE E RETWITTATE! Netflix: Far… -