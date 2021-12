Teatro del Maggio: Mattarella presente all’inaugurazione dell’Auditorium intitolato a Zubin Metha (Di giovedì 16 dicembre 2021) La prefettura comunica che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà, martedì 21 dicembre, alle ore 17.45, alla cerimonia di inaugurazione dell’Auditorium del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 16 dicembre 2021) La prefettura comunica che il Presidente della Repubblica Sergioparteciperà, martedì 21 dicembre, alle ore 17.45, alla cerimonia di inaugurazionedeldelMusicale Fiorentino L'articolo proviene da Firenze Post.

