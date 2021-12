San Gennaro, niente miracolo: il sangue non si è sciolto, delusione tra i fedeli (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non si è sciolto il sangue di San Gennaro. Monsignor Vincenzo De Gregorio nell’aprire la cassaforte con le reliquie al termine della celebrazione ha appurato che il sangue contenuto nell’ampolla è rimasto completamente solido. Delusi i fedeli presenti in cattedrale che si aspettavano di assistere al prodigio per il giorno 16 dicembre. Il rito si è svolto dall’altare maggiore della Cattedrale di Napoli e la teca resterà in esposizione per l’intera giornata nella speranza di assistere alla liquefazione. Se il miracolo non dovesse avvenire entro oggi, si tratterebbe del secondo anno consecutivo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non si èildi San. Monsignor Vincenzo De Gregorio nell’aprire la cassaforte con le reliquie al termine della celebrazione ha appurato che ilcontenuto nell’ampolla è rimasto completamente solido. Delusi ipresenti in cattedrale che si aspettavano di assistere al prodigio per il giorno 16 dicembre. Il rito si è svolto dall’altare maggiore della Cattedrale di Napoli e la teca resterà in esposizione per l’intera giornata nella speranza di assistere alla liquefazione. Se ilnon dovesse avvenire entro oggi, si tratterebbe del secondo anno consecutivo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

