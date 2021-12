**Quirinale: Salvini, 'Berlusconi resta un nome in campo? Ci mancherebbe...'** (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Berlusconi resta un nome in campo? Ci mancherebbe...". Così Matteo Salvini, arrivando al convegno di Coldiretti, in corso a Roma. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "unin? Ci...". Così Matteo, arrivando al convegno di Coldiretti, in corso a Roma.

Advertising

CarloCalenda : Quirinale: Salvini chiama i segretari di partito (iniziativa lodevole) ma non può dire nulla perché c’è solo Berlus… - elio_vito : Salvini non convince Forza Italia e Fratelli d’Italia, cerca solo visibilità...?? - fattoquotidiano : Denis rassicura il leader di Forza Italia, ma fa da trait d’union tra i due Matteo per il filosofo [di… - ilmetropolitan : ???? #Quirinale. Matteo Salvini: #Berlusconi in campo? Certo, proposto tavolo a segretari - PaolaSacchi3 : #Quirinale. L'ipotesi #Berlusconi condiziona le mosse di #Letta #Conte. #Salvini ribadisce: se il Cav vorrà, '… -