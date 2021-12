"Per il turismo una mazzata inaspettata, serviva un maggiore preavviso" (Di giovedì 16 dicembre 2021) “No, è una mazzata inaspettata, purtroppo non se ne è parlato a sufficienza e sarebbe stato meglio discuterne più approfonditamente. Intendo dire che il problema non è la misura in sé, ma l’assoluta impossibilità da parte degli operatori del settore di programmare l’attività”. Così il ministro del turismo, Massimo Garavaglia, in una intervista al Corriere della Sera, commenta le nuove restrizioni introdotte dal Governo con ordinanza del ministro Roberto Speranza - come l’obbligo di tampone anche a chi arriva dai Paesi Ue - che rischiano di pesare molto sul settore. “Una misura così, introdotta dall’oggi al domani, crea enormi problemi a chi doveva mettersi in viaggio. Se proprio andava fatto, poteva essere stabilito con un preavviso di una settimana. In questo momento quello che serve non è una comunicazione ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) “No, è una, purtroppo non se ne è parlato a sufficienza e sarebbe stato meglio discuterne più approfonditamente. Intendo dire che il problema non è la misura in sé, ma l’assoluta impossibilità da parte degli operatori del settore di programmare l’attività”. Così il ministro del, Massimo Garavaglia, in una intervista al Corriere della Sera, commenta le nuove restrizioni introdotte dal Governo con ordinanza del ministro Roberto Speranza - come l’obbligo di tampone anche a chi arriva dai Paesi Ue - che rischiano di pesare molto sul settore. “Una misura così, introdotta dall’oggi al domani, crea enormi problemi a chi doveva mettersi in viaggio. Se proprio andava fatto, poteva essere stabilito con undi una settimana. In questo momento quello che serve non è una comunicazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Per turismo Truffa all'Inps, la Cisl nel mirino. Dirigenti indagati per false assunzioni ... un dirigente della stessa Cisl ha scelto di collaborare con gli inquirenti: Giuseppe Foti, ex segretario generale della Fisascat, la sigla Cisl per commercio e turismo, che ha detto di avere ...

Se perfino l'Ue boccia l'ennesima stretta dell'Italia Con calma olimpica vengono tolti e aggiunti Paesi che possono essere visitati per turismo, dall'oggi al domani, senza nessun elemento razionale e ignorando le ricadute su un comparto che solo una ...

Turismo: nel Pnrr finanziamenti per incrementare attrattività piccoli borghi Regione Abruzzo Contributi alle associazioni: il Comune ’apre i rubinetti’ per il turismo Pubblicato il bando per la concessione di finanziamenti volti a sviluppare attività sociali, culturali, educative e di intrattenimento ...

Francigena, la variante colligiana Ufficializzare il nuovo percorso ‘colligiano’ della via Francigena, in modo da favorire ulteriormente il contributo dato dalla via di pellegrinaggio al turismo di Colle. Questo è l’obiettivo dell’ammi ...

