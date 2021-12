Moles “Il percorso del Governo non va interrotto” (Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Governo sta investendo sull'intera filiera dell'editoria, un settore di fondamentale importanza per il Paese. Lo ha ricordato Giuseppe Moles, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Editoria, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'agenzia Italpress.Moles, dopo due anni di pandemia, ha spiegato che non si può tracciare un bilancio limitato al settore editoriale: “L'analisi non può che essere di tipo complessivo del sistema paese. L'editoria, la comunicazione, l'informazione, sono parte integrante del sistema economico e istituzionale italiano”.Sul futuro dell'esecutivo Draghi, Moles è stato chiaro: “Credo che questo Governo stia facendo bene, ci sono impegni importanti da portare avanti, credo non ci debba essere un'interruzione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ilsta investendo sull'intera filiera dell'editoria, un settore di fondamentale importanza per il Paese. Lo ha ricordato Giuseppe, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Editoria, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'agenzia Italpress., dopo due anni di pandemia, ha spiegato che non si può tracciare un bilancio limitato al settore editoriale: “L'analisi non può che essere di tipo complessivo del sistema paese. L'editoria, la comunicazione, l'informazione, sono parte integrante del sistema economico e istituzionale italiano”.Sul futuro dell'esecutivo Draghi,è stato chiaro: “Credo che questostia facendo bene, ci sono impegni importanti da portare avanti, credo non ci debba essere un'interruzione di ...

