Lazio, primo grande addio già a gennaio?

Si parla già di mercato in uscita per la Lazio e per Maurizio Sarri. Il nome in questione è quello di Manuel Lazzari: il tecnico toscano non stravede per il laterale della nazionale italiana.

L'ex Spal con l'arrivo di Sarri si è trovato relegato in panchina dopo anni passati come padrone della fascia destra nel gioco di Inzaghi. Come riporta la Repubblica, il giocatore biancoceleste ha la corte sia in Italia (Torino, Bologna) ma soprattutto in Inghilterra, con Antonio Conte e il suo Tottenham pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

Daniele Scrazzolo

