La variante Omicron si replica molto meglio di Delta nei bronchi, ma non nei polmoni (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sarebbe una spiegazione per l'alta capacità di contagio e forse preludio alla conferma di minore aggressività, ma i dati sono preliminari ed estrapolati da tessuto umano in laboratorio, quindi non significativi come quelli dal mondo reale

