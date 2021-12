“La schwa è un problema e chi la sostiene è arrogante”: anche la Hunziker contro la neolingua (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic – Michelle Hunziker contro la schwa, come riporta oggi il Giornale. Hunziker a gamba tesa: “La schwa è un problema” La conduttrice svizzera di madrelingua tedesca ha risposto a una lettrice del settimanale Oggi sull’utilizzo del simbolo grafico come simbolo di lotta femminista. Il tutto nasce dall’analisi dell’accademia della Crusca che, poche settimane fa e per bocca della professoressa Cecilia Robustelli, aveva bocciato la schwa nella lingua italiana scritta. “Personalmente, quando mi è capitato di leggere dei testi in cui la schwa veniva usata diffusamente – non solo, per esempio, in apertura o chiusura di discorso – ho sempre fatto una gran confusione”, ha scritto Michelle Hunziker. Aggiungendo poi che “esiste un uso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic – Michellela, come riporta oggi il Giornale.a gamba tesa: “Laè un” La conduttrice svizzera di madrelingua tedesca ha risposto a una lettrice del settimanale Oggi sull’utilizzo del simbolo grafico come simbolo di lotta femminista. Il tutto nasce dall’analisi dell’accademia della Crusca che, poche settimane fa e per bocca della professoressa Cecilia Robustelli, aveva bocciato lanella lingua italiana scritta. “Personalmente, quando mi è capitato di leggere dei testi in cui laveniva usata diffusamente – non solo, per esempio, in apertura o chiusura di discorso – ho sempre fatto una gran confusione”, ha scritto Michelle. Aggiungendo poi che “esiste un uso ...

