Inchiesta autostrade, Del Basso De Caro nega ogni addebito (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ha negato la sussistenza di ogni addebito nei suoi confronti il deputato Umberto Del Basso De Caro che è stato interrogato questo pomeriggio nell’ambito dell’Inchiesta della Guardia di Finanza su un presunto appalto truccato della Società autostrade che ha portato alla misura dei domiciliari quattro persone tra le quali l’imprenditore sannita Fulvio Rillo. L’onorevole è stato destinatario di un invito a comparire davanti al magistrato. Secondo l’accusa, l’ex Sottosegretario alle Infrastrutture, che è difeso dall’avvocato Marcello D’Auria, avrebbe comunicato ad uno degli indagati che la Magistratura stava appunto indagando su di lui anche con l’ausilio di tecnologie elettroniche. Il deputato De Caro ha ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Hato la sussistenza dinei suoi confronti il deputato Umberto DelDeche è stato interrogato questo pomeriggio nell’ambito dell’della Guardia di Finanza su un presunto appalto truccato della Societàche ha portato alla misura dei domiciliari quattro persone tra le quali l’imprenditore sannita Fulvio Rillo. L’onorevole è stato destinatario di un invito a comparire davanti al magistrato. Secondo l’accusa, l’ex Sottosegretario alle Infrastrutture, che è difeso dall’avvocato Marcello D’Auria, avrebbe comunicato ad uno degli indagati che la Magistratura stava appunto indagando su di lui anche con l’ausilio di tecnologie elettroniche. Il deputato Deha ...

