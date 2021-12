Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni trova una lettera scritta da Gianmaria Antinolfi e… (Di giovedì 16 dicembre 2021) Gianmaria Antinolfi non ricorda di aver lasciato una lettera per Sophie Codegoni nel maglione e l’ex tronista di Uomini e Donne scova il segreto dell’imprenditore del Gf Vip. Leggi su comingsoon (Di giovedì 16 dicembre 2021)non ricorda di aver lasciato unapernel maglione e l’ex tronista di Uomini e Donne scova il segreto dell’imprenditore del Gf Vip.

