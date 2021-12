Ecco come il virus aggredisce i polmoni e perché la protezione crolla senza terza dose (Di giovedì 16 dicembre 2021) Report Università Cattolica-La Stampa sulla pandemia: chi è più esposto al contagio e dove nascono le varianti. Gli effetti del Covid nella fascia pediatrica Leggi su lastampa (Di giovedì 16 dicembre 2021) Report Università Cattolica-La Stampa sulla pandemia: chi è più esposto al contagio e dove nascono le varianti. Gli effetti del Covid nella fascia pediatrica

Advertising

robertosaviano : I quotidiani che mi accusano di plagio, “contigui con ambienti camorristi”, come afferma una ordinanza del Gip di R… - ZanAlessandro : Brugnaro, il sindaco di Venezia che fece ritirare i libri contro le discriminazioni #lgbt+ dalle scuole della città… - Agenzia_Ansa : Ecco come vengono rubati i bancomat agli anziani. Almeno una dozzina i colpi effettuati agli sportelli. Le immagini… - RAttivo : Sono un deficiente come lo dimostro? Ecco famm iscrivere dei nazisti… dementi - matiansupporter : RT @bvean: ADORO CHE TUTTI VOGLIAMO CHRI MATTI ALEX E LUIGI COME FINALISTI, CIOÈ MAI COME QUEST'ANNO TUTTI D'ACCORDO. ECCO COSA FA IL POTER… -