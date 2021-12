“Devo aspettare almeno un ciclo per riprovare a restare incinta?” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Salve dottore, ho scoperto un mese fa che la mia gravidanza si era interrotta all’ottava settimana. Ho fatto la terapia medica per l’aborto ritenuto e, a quindici giorni dalla terapia, al controllo ecografico mi hanno confermato che era tutto perfettamente pulito. Adesso mi chiedo se sia necessario attendere almeno il primo ciclo prima di riprovarci e quindi prendere precauzioni o se posso sentirmi già libera di cercare una gravidanza. Grazie mille per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 16 dicembre 2021) Salve dottore, ho scoperto un mese fa che la mia gravidanza si era interrotta all’ottava settimana. Ho fatto la terapia medica per l’aborto ritenuto e, a quindici giorni dalla terapia, al controllo ecografico mi hanno confermato che era tutto perfettamente pulito. Adesso mi chiedo se sia necessario attendereil primoprima di riprovarci e quindi prendere precauzioni o se posso sentirmi già libera di cercare una gravidanza. Grazie mille per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

