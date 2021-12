Cluster di 92 persone dal pellegrinaggio ad Assisi | almeno 24 positivi

Leggi su open.online

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Focolaio a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Sono coinvolte per il momento 92, di cui 24, 3 casi sospetti e 65 contatti stretti. Ilè stato individuato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 2, che si occupa di monitorare i casi di Covid-19. Il contagio sarebbe legato ad unadeffettuato la settimana scorsa: la maggior parte dellehanno viaggiato a bordo di due pullman, mentre 16 hanno raggiunto la destinazione con un mezzo proprio. Il caso indice, che avrebbe dato origine al focolaio, è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Leggi anche: Focolaio Covid al Tottenham, la partita contro il Rennes non si giocherà: ora Conte rischia l’addio alla Conference League Focolaio alla Scala, salgono a 14 i contagi ...