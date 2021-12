Arteta: «Lacazette? sempre partecipe, è un esempio per i compagni» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato di Lacazette, obiettivo anche di alcuni club di Serie A: le dichiarazioni Nonostante le insistenti voci di mercato che lo vorrebbero lontano dai Gunners, il destino di Alexandre Lacazette sembra essersi riavvicinato all’Arsenal. Queste le parole del tecnico Mikel Arteta sull’attaccante francese, accostato anche a diversi club di Serie A. Lacazette – «Era il vice capitano e sta indossando la fascia nel modo che avete visto tutti: con orgoglio, grande partecipazione e giocando una grande partita. È sempre stato un punto di riferimento per i giovani nello spogliatoio. È sempre pronto a dare una mano, è nella sua natura. Non è un giocatore egoista e fa giocare meglio anche gli altri. La sua attitudine nello ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Mikel, allenatore dell’Arsenal, ha parlato di, obiettivo anche di alcuni club di Serie A: le dichiarazioni Nonostante le insistenti voci di mercato che lo vorrebbero lontano dai Gunners, il destino di Alexandresembra essersi riavvicinato all’Arsenal. Queste le parole del tecnico Mikelsull’attaccante francese, accostato anche a diversi club di Serie A.– «Era il vice capitano e sta indossando la fascia nel modo che avete visto tutti: con orgoglio, grande partecipazione e giocando una grande partita. Èstato un punto di riferimento per i giovani nello spogliatoio. Èpronto a dare una mano, è nella sua natura. Non è un giocatore egoista e fa giocare meglio anche gli altri. La sua attitudine nello ...

