Volley | Mondiale per Club femminile 2021 con Conegliano | formula e regolamento

Il regolamento del FIVB Mondiale per Club femminile 2021 di Volley. Sei squadre sono pronte a contendersi il prestigioso titolo nel torneo di , in Brasile, in programma dal 7 al 12 dicembre. L'Italia scenderà in campo con le campionesse uscenti dell'A. Carraro Imoco Conegliano, vincitrice del torneo nel 2019 e fresca detentrice del record assoluto di vittorie consecutive (ben 76). Le Pantere sono inserite nella Pool A, ma chi passerà il girone? Le prime due di ciascun raggruppamento accedono alle semifinali incrociate (1A-2B, 1B-2A). Le due vincitrici poi si sfideranno per il titolo, mentre le due perdenti si giocheranno il terzo posto. Scopriamo dunque i criteri che definiscono la classifica dei gironi.

