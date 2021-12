Uomini e Donne: Isabella e Fabio escono insieme (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ieri è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e, mentre il pubblico attende la scelta di Andrea Nicole, a sorprendere piacevolmente tutti è stato la decisione di Isabella Ricci e di Fabio Mantovani di lasciare il programma insieme! Da qualche tempo a questa parte il Trono Over del dating show di Maria De Filippi regala grandissime emozioni, tanto che il pubblico lo preferisce a quello Classico, che ormai è visto e rivisto e che i telespettatori hanno giudicato piuttosto male di recente. Proprio per quanto riguarda dame e cavalieri ieri è successo qualcosa di davvero particolare e, infatti, come già rivelato da moltissime anticipazioni, Isabella Ricci è uscita con Fabio Mantovani, con cui spera di passare tutta la vita ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ieri è andata in onda una nuova puntata die, mentre il pubblico attende la scelta di Andrea Nicole, a sorprendere piacevolmente tutti è stato la decisione diRicci e diMantovani di lasciare il programma! Da qualche tempo a questa parte il Trono Over del dating show di Maria De Filippi regala grandissime emozioni, tanto che il pubblico lo preferisce a quello Classico, che ormai è visto e rivisto e che i telespettatori hanno giudicato piuttosto male di recente. Proprio per quanto riguarda dame e cavalieri ieri è successo qualcosa di davvero particolare e, infatti, come già rivelato da moltissime anticipazioni,Ricci è uscita conMantovani, con cui spera di passare tutta la vita ...

Advertising

matteosalvinimi : Incredibile video postato oggi (e poi rimosso) da un detenuto che, all’interno di una cella, mostra orgoglioso un o… - Agente_Lisa : #attentialletruffe ????Per favore, chiedo aiuto a tutti voi. Condividete questo messaggio. Negli ultimi tempi anche i… - TNannicini : Il contrario di emancipazione è sfruttamento. In Italia prima della pandemia i lavoratori in nero erano 3,2 mln. Do… - Muu_kui : @airplaneoversea Infatti. Sono di Cagliari e qui comunque non c'è rispetto per le donne. Gli uomini tendono ad esse… - nr8426 : RT @coppiaovest: Buon #merculedì a tutti e auguro a voi, sia che siate donne o che uomini, di prenderlo nel culo il più possibile, è un'esp… -