Serie C 2021/2022: la Lucchese non sfrutta la superiorità numerica, contro la Carrarese è 0-0 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) E’ terminato 0-0 il match Lucchese-Carrarese, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C 2021/2022. Dopo la sospensione per maltempo del 4 dicembre, le due squadre sono tornate in campo dal 46? per concludere la sfida ma non hanno trovato la via del gol. I rimpianti maggiori sono sicuramente per i padroni di casa, in superiorità numerica per l’espulsione di Vettorel al 5?. Un pareggio che non sposta gli equilibri per le due squadre, divise da 2 punti in classifica e in lotta per i playoff. SITO LEGA PRO RIVIVI LA DIRETTA CRONACA – Forte dell’uomo di vantaggio, è la Lucchese a fare la partita ed a spingersi in avanti. Tuttavia le occasioni da gol scarseggiano e gli ospiti si difendono con ordine. Il tecnico dei padroni di casa ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) E’ terminato 0-0 il match, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di. Dopo la sospensione per maltempo del 4 dicembre, le due squadre sono tornate in campo dal 46? per concludere la sfida ma non hanno trovato la via del gol. I rimpianti maggiori sono sicuramente per i padroni di casa, inper l’espulsione di Vettorel al 5?. Un pareggio che non sposta gli equilibri per le due squadre, divise da 2 punti in classifica e in lotta per i playoff. SITO LEGA PRO RIVIVI LA DIRETTA CRONACA – Forte dell’uomo di vantaggio, è laa fare la partita ed a spingersi in avanti. Tuttavia le occasioni da gol scarseggiano e gli ospiti si difendono con ordine. Il tecnico dei padroni di casa ...

