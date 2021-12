Quirinale: Letta, 'servono fair play, dialogo e corretteza' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 gen (Adnkronos) - Per il Quirinale serve il "maggior dialogo possibile, l'elezione del presidente della Repubblica è il momento più alto di unità del Paese. Mi sembra giusto che questo atteggiamento di fai play, di dialogo, correttezza reciproca, arrivi". Lo ha detto Enrico Letta alla presentazione on line sul sito del Sole 24 ore del libro suo Quirinale di Alberto Orioli. "Oggi è importante che questo dialogo e questa correttezza arrivino al momento di fine gennaio nel miglior modo possibile nell'interesse del Paese", ha sottolineato il segretario del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 gen (Adnkronos) - Per ilserve il "maggiorpossibile, l'elezione del presidente della Repubblica è il momento più alto di unità del Paese. Mi sembra giusto che questo atteggiamento di fai, di, correttezza reciproca, arrivi". Lo ha detto Enricoalla presentazione on line sul sito del Sole 24 ore del libro suodi Alberto Orioli. "Oggi è importante che questoe questa correttezza arrivino al momento di fine gennaio nel miglior modo possibile nell'interesse del Paese", ha sottolineato il segretario del Pd.

