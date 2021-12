Quirinale, Conte: “Non escludo una proposta condivisa Pd-M5s” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA – Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte (foto) non esclude una proposta condivisa con il Pd sul prossimo capo dello Stato. Nel corso della presentazione del libro di Tommaso Greco a Montecitorio, interpellato sulla possibilità di una proposta Pd-M5s sul nome del successore di Sergio Mattarella, l’ex premier ha detto: “Non lo escludo affatto. Cerchiamo di raggiungere il risultato più ampio e condiviso partendo anche da affinità sperimentali. Ci confronteremo e valuteremo le modalità migliori”. “Non ho in mente un nome, ma un profilo: mi batterò perché sia un candidato di alto profilo. Non solo che abbia la capacità istituzionale e politica, ma un nome di alto profilo morale”, ha aggiunto. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA – Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe(foto) non esclude unacon il Pd sul prossimo capo dello Stato. Nel corso della presentazione del libro di Tommaso Greco a Montecitorio, interpellato sulla possibilità di unaPd-M5s sul nome del successore di Sergio Mattarella, l’ex premier ha detto: “Non loaffatto. Cerchiamo di raggiungere il risultato più ampio e condiviso partendo anche da affinità sperimentali. Ci confronteremo e valuteremo le modalità migliori”. “Non ho in mente un nome, ma un profilo: mi batterò perché sia un candidato di alto profilo. Non solo che abbia la capacità istituzionale e politica, ma un nome di alto profilo morale”, ha aggiunto. L'articolo L'Opinionista.

