No, Pfizer non lavora a «un richiamo settimanale» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il 2 dicembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che «gli scienziati di #Pfizer» avrebbero rilasciato «una nuova scioccante dichiarazione in cui affermano che Pfizer sta lavorando allo sviluppo di un sistema di richiamo settimanale della vaccinazione». Si tratta di un contenuto satirico, circolato senza il contesto necessario alla sua comprensione e che per questo ha finito per veicolare una notizia falsa. La notizia inventata è stata pubblicata originariamente il 1 dicembre 2021 da The stonk market, che nelle proprie informazioni precisa di essere «un sito di satira finanziaria». Su Facta ci eravamo già occupati di un caso di disinformazione legato a questo sito satirico. L'articolo proviene da Facta.

