Green pass falsi anche in Toscana: scoperti utilizzatori a Grosseto (Di mercoledì 15 dicembre 2021) C'erano anche persone di Grosseto tra quelle che hanno utilizzato Green pass falsi ma perfettamente veri per il sistema informatico nazionale. L'inchiesta è della procura di Napoli. Perquisizioni e ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 15 dicembre 2021) C'eranopersone ditra quelle che hanno utilizzatoma perfettamente veri per il sistema informatico nazionale. L'inchiesta è della procura di Napoli. Perquisizioni e ...

Advertising

borghi_claudio : Fatta interrogazione su quanti membri delle forze dell'ordine sono sospesi per non avere il supergreenpass e quanti… - borghi_claudio : Com'era quella cosa che il green pass ci consentiva di viaggiare e c'era la garanzia di non essere contagiosi? Ita… - NicolaPorro : ??Ultima ora ?? L'Ue attacca #Speranza: 'Fa morire il #greenpass'. Cosa succede ?? - Patty_Rose_L : RT @AndreaVenanzoni: Il ministro Speranza, con la sua decisione di richiedere il tampone anche per i vaccinati in arrivo dai Paesi UE, scon… - tura60 : RT @nello_paolo: @barbarab1974 Ma hanno green pass per venire? -