Covid Italia, Draghi: “Difenderemo normalità con unghie e denti” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Noi ci siamo ripresi una normalità, per cui possiamo guardare a Natale e alle feste con relativa tranquillità, al prezzo di 134mila morti” in Italia nella pandemia Covid. “E quindi noi vogliamo difendere e Difenderemo questa normalità con le unghie e con i denti”. Così il premier Mario Draghi nella replica al Senato dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue. Il presidente del Consiglio ha parlato anche del cambiamento. “Questo governo affronta il cambiamento non con spirito difensivo ma con coraggio e determinazione – ha detto il premier – Di questo credo che tutti voi abbiate dato atto. Ma è anche un cambiamento molto difficile, nell’arco di due anni e mezzo è cambiata la nostra prospettiva in maniera radicale, con il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Noi ci siamo ripresi una, per cui possiamo guardare a Natale e alle feste con relativa tranquillità, al prezzo di 134mila morti” innella pandemia. “E quindi noi vogliamo difendere equestacon lee con i”. Così il premier Marionella replica al Senato dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue. Il presidente del Consiglio ha parlato anche del cambiamento. “Questo governo affronta il cambiamento non con spirito difensivo ma con coraggio e determinazione – ha detto il premier – Di questo credo che tutti voi abbiate dato atto. Ma è anche un cambiamento molto difficile, nell’arco di due anni e mezzo è cambiata la nostra prospettiva in maniera radicale, con il ...

