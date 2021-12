Calciomercato Juventus, scambio Arthur-Luis Alberto con la Lazio: lo scenario (Di mercoledì 15 dicembre 2021) A gennaio la Juventus potrebbe cedere Arthur; il giocatore piace alla Lazio ma i bianconeri vogliono un centrocampista. Il mercato di gennaio si sta avvicinando a grandi falcate e la Juventus ha l’obbligo di provare a cambiare le sorti di una stagione che sembra destinata ad andare avanti senza troppi sussulti. Lo scudetto, nonostante i bianconeri hanno già vinto un campionato grazie ad una super rimonta, sembra ormai fuori dalla porta dei ragazzi di Allegri; l’obiettivo principale deve essere la qualificazione Champions anche se il quarto posto, ad oggi, dista otto punti. I problemi mostrati dalla Juventus in questi quattro mesi di stagione sono tanti; i più evidenti riguardano i reparti di centrocampo e attacco. Allegri ha assolutamente bisogno di un regista che alzi la qualità del gioco e un ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 15 dicembre 2021) A gennaio lapotrebbe cedere; il giocatore piace allama i bianconeri vogliono un centrocampista. Il mercato di gennaio si sta avvicinando a grandi falcate e laha l’obbligo di provare a cambiare le sorti di una stagione che sembra destinata ad andare avanti senza troppi sussulti. Lo scudetto, nonostante i bianconeri hanno già vinto un campionato grazie ad una super rimonta, sembra ormai fuori dalla porta dei ragazzi di Allegri; l’obiettivo principale deve essere la qualificazione Champions anche se il quarto posto, ad oggi, dista otto punti. I problemi mostrati dallain questi quattro mesi di stagione sono tanti; i più evidenti riguardano i reparti di centrocampo e attacco. Allegri ha assolutamente bisogno di un regista che alzi la qualità del gioco e un ...

