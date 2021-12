Avete sicuramente iniziato a notare i sottotitoli automatici nei video di Twitter (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Twitter te lo spiega con i sottotitoli. Nell’ottica dell’aumento dell’inclusività e dell’accessibilità dei dispositivi alla piattaforma, il social network fondato da Jack Dorsey ha introdotto una funzione molto importante sulla sua piattaforma che, da martedì 14 dicembre, è disponibile su tutti i dispositivi mobile Android, iOS e anche sulla versione desktop della piattaforma: i sottotitoli dei video su Twitter. LEGGI ANCHE > Come appariranno le reactions e i downvote su Twitter sottotitoli dei video su Twitter, la novità introdotta sulla piattaforma Quando parte un video su Twitter, normalmente, ciò avviene senza audio. L’aggiunta di sottotitoli dei video su ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 15 dicembre 2021)te lo spiega con i. Nell’ottica dell’aumento dell’inclusività e dell’accessibilità dei dispositivi alla piattaforma, il social network fondato da Jack Dorsey ha introdotto una funzione molto importante sulla sua piattaforma che, da martedì 14 dicembre, è disponibile su tutti i dispositivi mobile Android, iOS e anche sulla versione desktop della piattaforma: ideisu. LEGGI ANCHE > Come appariranno le reactions e i downvote sudeisu, la novità introdotta sulla piattaforma Quando parte unsu, normalmente, ciò avviene senza audio. L’aggiunta dideisu ...

Advertising

my_madagascar : @Darioantares1 @caterinacorda1 Quando gates parlava di riduzione della popolazione tramite i vaccini si riferiva si… - seaebc : RT @mochisoulmate: Gli yoonmin stanno sicuramente in luna di miele assieme sennò non mi spiego la loro assenza su Instagram. Avete ragione,… - mochisoulmate : Gli yoonmin stanno sicuramente in luna di miele assieme sennò non mi spiego la loro assenza su Instagram. Avete rag… - filglor : RT @unpooverthetop: se avete visto questa serie, avrete sicuramente avuto un infanzia felice - CouchPotato7 : @Viperelia1 Non sto seguendo la live questi giorni ma ho sicuramente notato che in puntata aldo aveva messo da part… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete sicuramente LETTURE ROCK/ "Miss O'Dell": la mia vita con George Harrison, Mick Jagger e Bob Dylan Magari l'avete scorta in quel grande casino che erano le sedute di registrazione riportate alla luce da Peter Jackson nello straordinario documentario Get Back . Sicuramente non avrete potuta vederla ...

La casa di Lady Gaga: un gioiello che vale oltre 24 milioni di dollari Attrice e cantautrice, sicuramente, anche per la star, non mancano piccoli momenti di riposo. E qual è il luogo migliore dove poter rilassarsi in pace? Ovviamente, nella sua dimora. Voi l'avete mai ...

Sottotitoli dei video su Twitter generati automaticamente | Giornalettismo Giornalettismo Magari l'scorta in quel grande casino che erano le sedute di registrazione riportate alla luce da Peter Jackson nello straordinario documentario Get Back .non avrete potuta vederla ...Attrice e cantautrice,, anche per la star, non mancano piccoli momenti di riposo. E qual è il luogo migliore dove poter rilassarsi in pace? Ovviamente, nella sua dimora. Voi l'mai ...