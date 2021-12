(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non ci sonobuoni o cattivi, bisogna solo informare i consumatori sull’in termini nutrizionali degli alimenti. A dirlo l’eurodeputato di Forza Italia (Ppe), Salvatore De Meo, che sta lavorando affinché...

telodogratis : Alimentare, De Meo (FI): “Serve batteria su apporto nutrizionale dei cibi, non il semaforo del Nutriscore” -

RomaToday

... economia circolare, lotta allo spreco, lotta all'inquinamento. Venerdì 10 dicembre alle ... Capo delegazione (PD/S&D) Matt The Farmer e Bosco di Ogigia con Salvatore De, Parlamentare ......assicurare un quadro di crescita più uniforme a livello nazionale - esordisce Riccardodi Ismea ... così da realizzare un modello integrato e organizzato del sistema agricolo eitaliano, ...Non ci sono cibi buoni o cattivi, bisogna solo informare i consumatori sull’apporto in termini nutrizionali degli alimenti. A dirlo l’eurodeputato di Forza Italia (Ppe), Salvatore De Meo, che sta lavo ...