Traffico Roma del 14-12-2021 ore 13 | 30

(Di martedì 14 dicembre 2021) Luceverdetrovati dalla redazione code su via del Foro Italico tra Corso Francia e via Salaria in direzione San Giovanni per un incidente all'altezza di via dei Prati Fiscali sempre incidente code su via Cola di Rienzo tra piazza Risorgimento e via Ezio in direzione di Ponte Regina Margherita è ancora per incidente incolonnamenti su Viale della Serenissima all'altezza di via Cherso giovedì giorno di sciopero nel trasporto pubblico a rischio tutti i principali servizi tram metro bus ferrovie urbane e le linee dellaTPL consuete fasce di garanzia fino alle 8:03 e dalle 17 alle 20