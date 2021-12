Sconti sui biglietti aerei per i fuorisede, l’iniziativa del governo è un flop: solo 1.256 studenti ne hanno usufruito (Di martedì 14 dicembre 2021) 1.256 studenti, 674 lavoratori, 38 disabili gravi e 63 “migranti sanitari”. Spesi 98 mila euro su 50 milioni di euro stanziati. Questi sono i numeri che Open è in grado di mostrarvi in esclusiva e che attestano il flop dell’incentivo del governo Conte II, Sicilia Vola, che prevede uno sconto del 30 per cento su tutti i voli da e per Palermo e Catania (dove i prezzi, specialmente a Natale, possono arrivare fino a 500 euro a tratta, compagnie low cost incluse) per le quattro categorie. Una misura – che avrebbe dovuto essere una boccata d’ossigeno per i fuorisede e che invece si è rivelata un fallimento. Il motivo? I troppi paletti burocratici e tecnologici imposti dal governo e la reticenza delle compagnie aeree che, a eccezione di Ita, non hanno aderito ... Leggi su open.online (Di martedì 14 dicembre 2021) 1.256, 674 lavoratori, 38 disabili gravi e 63 “migranti sanitari”. Spesi 98 mila euro su 50 milioni di euro stanziati. Questi sono i numeri che Open è in grado di mostrarvi in esclusiva e che attestano ildell’incentivo delConte II, Sicilia Vola, che prevede uno sconto del 30 per cento su tutti i voli da e per Palermo e Catania (dove i prezzi, specialmente a Natale, possono arrivare fino a 500 euro a tratta, compagnie low cost incluse) per le quattro categorie. Una misura – che avrebbe dovuto essere una boccata d’ossigeno per ie che invece si è rivelata un fallimento. Il motivo? I troppi paletti burocratici e tecnologici imposti dale la reticenza delle compagnie aeree che, a eccezione di Ita, nonaderito ...

