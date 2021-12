Advertising

ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: L'Ue apre ai controlli ai confini dentro l'area Schengen fino a 2 anni #ue - raffaellamucci1 : RT @MediasetTgcom24: L'Ue apre ai controlli ai confini dentro l'area Schengen fino a 2 anni #ue - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: L'Ue apre ai controlli ai confini dentro l'area Schengen fino a 2 anni #ue - MediasetTgcom24 : L'Ue apre ai controlli ai confini dentro l'area Schengen fino a 2 anni #ue - patriziabottell : RT @ansaeuropa: L'Ue apre alla possibilità che ci siano controlli alle frontiere nell'area #Schengen, ma solo in casi eccezionali, ovvero s… -

Ultime Notizie dalla rete : apre controlli

In casi eccezionali ma 'prevedibili' ogni Stato membro può reintrodurreai confini all'interno dell'area Schengen 'per un periodo di massimo due anni'. E' quanto prevede la proposta di modifica del Codice Schengen approvata dalla Commissione Ue. Il Paese membro ...... ma questoanche la porta alle minacce per la sicurezza informatica. I report che segnalano ... Il documento, infatti, si concentra suitecnici e organizzativi più rilevanti per affrontare ...In casi eccezionali ma "prevedibili" ogni Stato membro può reintrodurre controlli ai confini all'interno dell'area Schengen "per un periodo di massimo due anni". E' quanto prevede la proposta di modif ...TRIESTE - “La prima applicazione della pianificazione adottata ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 172/2021 ha dato risultati positivi”.