Grassia | «C’è un’accelerazione nella trattativa tra Zhang e il fondo PIF per la cessione dell’Inter»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 dicembre 2021) Lasta andando avanti da qualche settimana, però da quanto mi risulta ha avutonegli ultimi giorni per cui può darsi che la famigliapossa accettare l’offerta delsaudita. Credo che questa operazione sia indipendente dalle trattative di mercato, va avanti per conto proprio, è importante perché sul piatto c’è una cifra piuttosto vicina al miliardo di euro. Da parte mia sono fiducioso nel senso che comunque non è l’unico soggetto avvicinatosi all’Inter: uno saudita, uno americano e un altro di cui non ho perfetta cognizione. Queste le parole del giornalista ed ex Assessore allo Sport della Regione Lombardia Filippoai microfoni della TV di Calciomercato.it in merito a una possibileda parte di ...