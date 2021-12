Filippi | la regista di Sic | ' Simoncelli? La favola di un ragazzo senza maschere'

(Di martedì 14 dicembre 2021) Laguascona e scanzonata del pilota Marcoè raccontata da Alicenel docufilm Sic (in sala il 28 e 29 dicembre), a dieci anni dalla morte avvenuta nel circuito di Sepang in ...

La favola guascona e scanzonata del pilota Marco Simoncelli è raccontata da Alicenel docufilm Sic (in sala il 28 e 29 dicembre), a dieci anni dalla morte avvenuta nel ... Laincontra suo ...... il "babbo" Paolo Simoncelli, che ha ammesso: " Avevamo già ricevuto altre proposte, di fare qualcosa su Marco, poi si è presentata questa ragazza (riferito allaAlice, ndr). Allora ...La favola guascona e scanzonata del pilota Marco Simoncelli è raccontata da Alice Filippi nel docufilm Sic (in sala il 28 e 29 dicembre), a dieci anni dalla morte avvenuta nel circuito ...La pellicola scorre veloce, ma l'epilogo già noto pesa come un macigno che sai di non poter schivare, specie se come chi scrive si ha avuto la fortuna di condividere alcuni ricordi. E' la celebrazione ...