(Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - In seguito all'improvvisa rivelazione di un-19 che ha costretto tutto ildidel Ballets de Monte-Carlo alla quarantena impedendone la partenza per Venezia, lo spettacolo 'Lac' in programma al Teatro Ladal 15 al 19 dicembre è statoto. In sostituzione dello spettacolo si terrà, da sabato 18 a domenica 19 dicembre, un concerto straordinario organizzato per colmare il vuoto lasciato dal Balletto cancellato. Il maestro Nicolas Brochot dirigerà l'Orchestra del Teatro Lain suite tratte dallo 'Schiaccianoci' e dal 'dei' di Cajkovskij. Domani alle 10 il teatro aprirà le prevendite.

Advertising

TV7Benevento : **Danza: cluster Covid in corpo di ballo, La Fenice annulla 'Lago dei cigni'**... - tyna29bi : @allanpo22646751 L'articolo però dice: Un cluster che non ha nulla a che fare sulla prima di ieri ma con 'Bayadère'… -

Ultime Notizie dalla rete : **Danza cluster

Il Tempo

... il balletto in cartellone il prossimo 15 dicembre come apertura della stagione didel teatro ... Per oggi, giovedì 9 dicembre, è previsto un nuovo giro di tamponi per accertare se ilsia ...... il balletto in cartellone il prossimo 15 dicembre come apertura della stagione didel teatro ... Per oggi, giovedì 9 dicembre, è previsto un nuovo giro di tamponi per accertare se ilsia ...Focolaio Covid al teatro alla Scala. Un cluster che non ha nulla a che fare sulla prima di ieri ma con "Bayadère", il balletto in cartellone mercoledì 15 dicembre, spettacolo di apertura della stagion ...