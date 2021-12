Curling, Preolimpico 2021: orari partite di oggi dell’Italia, tv, programma 14 dicembre (Di martedì 14 dicembre 2021) Giornata ricchissima in chiave Italia quella di oggi, martedì 14 dicembre, al Torneo Preolimpico di Curling, rassegna in fase di svolgimento nei Paesi Bassi, nello specifico in quel di Leeuwarden. Tra qualche ora infatti assisteremo alla bellezza di tre incontri, due della Nazionale maschile, uno di quella femminile. La squadra capitanata da Joel Retornaz sarà chiamata a proseguire in modo positivo il suo cammino, fino a questo momento contrassegnato da tre vittorie. Per farlo dovrà riuscire ad arginare prima i padroni di casa dell’Olanda (ore 9:00), successivamente la temibilissima Norvegia (ore 19:00). Le ragazze guidate da Stefania Constantini invece, dopo la bella vittoria contro l’Estonia e la sconfitta contro la Corea del Sud, sfideranno alle ore 14:00 la Repubblica Ceca. Per entrambi gli incontri sarà prevista ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) Giornata ricchissima in chiave Italia quella di, martedì 14, al Torneodi, rassegna in fase di svolgimento nei Paesi Bassi, nello specifico in quel di Leeuwarden. Tra qualche ora infatti assisteremo alla bellezza di tre incontri, due della Nazionale maschile, uno di quella femminile. La squadra capitanata da Joel Retornaz sarà chiamata a proseguire in modo positivo il suo cammino, fino a questo momento contrassegnato da tre vittorie. Per farlo dovrà riuscire ad arginare prima i padroni di casa dell’Olanda (ore 9:00), successivamente la temibilissima Norvegia (ore 19:00). Le ragazze guidate da Stefania Constantini invece, dopo la bella vittoria contro l’Estonia e la sconfitta contro la Corea del Sud, sfideranno alle ore 14:00 la Repubblica Ceca. Per entrambi gli incontri sarà prevista ...

